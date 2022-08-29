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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:28

Состояние троих пострадавших при аварийной посадке Ми-8 в Югре оценили как тяжелое

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пятеро пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в понедельник доставлены в Сургутскую травматологическую больницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Состояние троих оценивается как тяжелое, двоих - средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.

Ми-8 авиакомпании "Горизонт" с семью людьми на борту совершил вынужденную посадку в 17 километрах от села Угут Сургутского района ХМАО-Югры в 16:25 по местному времени 29 августа.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России назвало в числе предварительных причин происшествия техническую неисправность, ошибку пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Сургутская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

ХМАО
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