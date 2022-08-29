Сооснователю "Диссернета" Заякину вменили финансирование экстремизма

Он оставлен на свободе под запрет определенных действий

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы оставил на свободе под запрет определенных действий сотрудника "Новой газеты" и сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина, который обвиняется в финансировании экстремистской деятельности.

Как "Интерфаксу" сообщили в суде, суд ограничил Заякина, в частности, в использовании средств связи и интернета. Кроме того, ему запрещено выходить из жилого помещения, где он будет находиться, без письменного разрешения следователя с 20:00 до 8:00 и общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме близких родственников, круг которых определен законом.

Ему предъявлено обвинение в финансирование экстремизма (ч. 1 ст. 282.3 УК), уточнили представитель суда.

По данным редакции, Заякин был задержан 28 августа, следствие вменяет ему перечисление 10000 рублей в адрес уже ликвидированной организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; запрещен в России за экстремизм).

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" не располагает.