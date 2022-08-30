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Прокуратура попросила признать экстремистским текст одной из песен рэпера Oxxxymiron

Прокуратура попросила признать экстремистским текст одной из песен рэпера Oxxxymiron
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры просят суд признать экстремистским текст песни рэпера Oxxxymiron "Последний звонок".

"Прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими. Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", - сообщила во вторник "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В свою очередь осведомленный источник пояснил агентству, что речь идет о тексте песни Oxxxymiron "Последний звонок".

По словам Нефедовой, "видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальной сети и видеохостинге".

"В связи с выявленными нарушениями прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании текста песни исполнителя экстремистским материалом и размещенных в сети "Интернет" видеороликов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказала представитель прокуратуры.

Москва
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