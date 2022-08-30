Что произошло за день: вторник, 30 августа

Гособвинение просит 24 года колонии для Ивана Сафронова, кабмин РФ подписал постановление о праздниках в 2023 году, "Газпром" подтвердил сроки остановки "Северного потока"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гособвинитель попросил для журналиста Ивана Сафронова 24 года колонии строгого режима за госизмену. Прения сторон, как и весь процесс, проходили в закрытом режиме. Мосгорсуд огласит приговор 5 сентября.

- Минобороны РФ заявило о перехвате в Херсонской области 44 снарядов РСЗО HIMARS. Также российские военные перехватили беспилотники, использованные украинской стороной для атаки по Запорожской АЭС. В министерстве сообщили, что ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и других направлениях более 1200 военнослужащих.

- ФАС с предписаниями одобрила сделки VK и "Яндекса" по "Новостям", "Дзену" и Delivery Club. В частности, предписания по ходатайству "Яндекса" на покупку Delivery Club гласят, что "одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов". Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, ограничивающих использование ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов.

- "Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" с 4:00 31 августа по 4:00 3 сентября. Причина - "профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портовая".

- Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. В частности, новогодние праздники продлятся девять дней: с 31 декабря по 8 января. Поскольку 1 и 8 января выпадают на воскресенье, выходные перенесены на 24 февраля и 8 мая.

- Число погибших во время протестов в Ираке выросло до 30. Пострадали около 700 человек, среди них 110 - представители сил безопасности. Иракский богослов Муктада ас-Садр призвал сторонников прекратить протесты.

- Прокуратура попросила признать экстремистским текст одной из песен рэпера Oxxxymiron. Осведомленный источник пояснил агентству, что речь идет о тексте песни "Последний звонок".

- Леонид Гозман (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) арестован на 15 суток за публичное отождествление СССР и нацистской Германии.

- В России зарегистрировали 37 067 новых случаев заражения коронавирусом.