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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В ДТП в Ярославской области погибла бригада скорой помощи

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Три человека, которые погибли в ДТП с участием бензовоза в деревне Воробино в Ярославской области, это были сотрудники бригады скорой помощи, сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.

Ранее стало известно, что в Воробине бензовоз столкнулся с машиной скорой помощи и еще одним автомобилем, из бензовоза вылилось топливо и загорелось, пожар охватил два жилых дома рядом с местом ДТП. В МЧС сообщили о троих погибших.

"Разлилось топливо, загорелся автомобиль "скорой", огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла. Выражаю глубокие соболезнования родным", - написал Евраев в своем телеграм-канале и пообещал помочь семьям погибших.

По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей, сообщили в областном управлении СК. Также инициирована прокурорская проверка.

Воробино Ярославская область МЧС СКР Прокуратура Ярославской области Михаил Евраев
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