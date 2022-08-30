Иванов призвал ввести жесткие экологические нормы для судов на Севморпути

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Экологические и природоохранные нормы в Арктике должны быть крайне строгими, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Арктика очень ранима, она гораздо более ранима, чем акватории других морей и океанов, и если, не дай бог, что-то случится и произойдет разлив нефти, например, то два пункта: во-первых, убирать нам – России, а не той стране, чей танкер допустил разлив. И, во-вторых, надо иметь, с одной стороны, все спасательные средства – это еще предстоит сделать", - сказал Иванов во вторник в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

При этом он подчеркнул, что МЧС еще только предстоит выйти на арктическое побережье для ликвидации чрезвычайных происшествий и их последствий в максимально сжатые сроки.

Иванов считает, что экологические и природоохранные нормы на СМП должны быть крайне строгими.

"Ни одно судно, ни один даже военный корабль не может пройти Северным морским путем, с военными уже разобрались, есть законодательная база, которая регулирует проход иностранных военных кораблей по Севморпути, тут уже ясность есть, а вот с гражданскими судами еще предстоит (подготовить законодательство - ИФ)", - добавил спецпредставитель президента РФ.

По словам Иванова, Минприроды России занимается этим вопросом, должны быть прописаны такие нормы, которые максимально жестко будут предупреждать возникновение различных экологических проблем.