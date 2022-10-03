Грузоотправители заключили соглашения о ежегодном грузопотоке по Севморпути

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Компании-перевозчики по Северному морскому пути заключили соглашения с Минвостокразвития и "Росатомом" о ежегодном объеме грузопотока по СМП, сообщил на "Морском конгресса" спецпредставитель "Росатома" по вопросам развития Арктики, замглавы госкомиссии по Арктике Владимир Пано.

Речь идет об объемах грузоперевозок, которые входят в План развития СМП до 2035 года, утвержденный правительством 1 августа 2022 года.

В распоряжении правительства сообщалось, что документы до 1 октября должны были подписать ПАО "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НОВАТЭК", а также ГК "Росатом", ПАО "ГМК "Норильский никель", ООО "Северная звезда", ООО "Горнодобывающая компания Баимская".

В срок до 1 ноября компаниям необходимо предоставить в правительство доклады о реализуемых проектах. Так, "НОВАТЭК" должен будет представить проект производства СПГ, "Роснефть" - "Восток Ойл", "Газпром нефть" - проект по освоению нефтяных месторождений, "Северная Звезда" - план реализации угольного проекта, "Горнодобывающая компания Баимская" - горнорудный проект, "Норникель" - ряд проектов.

Прогнозируемый объем грузов по Севморпути с "Восток Ойла" в 2024 году составит 30 млн т, к 2035 году он увеличится до 100 млн т; с "Нового Порта" "Газпром нефти" в 2023 году - 6,14 млн т с постепенным снижением к 2035 году до 2,09 млн т.

"НОВАТЭК" на протяжении 2023-2035 годов планирует обеспечить грузопоток с проекта "Ямал СПГ" примерно в 20 млн т ежегодно, с "Арктик СПГ-2" - 3,6 млн т в 2023 году с ростом до 21,2 млн т к 2026 году и сохранением объемов до 2035 года, с "Арктик СПГ-1" - 2,3 млн т в 2027 году и последующим увеличением до 21,5 млн т к 2035 году, с Обского ГХК - 0,6 млн т в 2024 году с увеличением к 2026 году до 5,2 млн т и сохранением объемов до 2035 года.

Прогнозируемый объем грузов "Норникеля" в 2023 году составит 0,96 млн т, к 2025 году он вырастет до 1,08 млн т и сохранится в данном объеме до 2035 года. "Северная звезда" планирует начать транспортировку по Севморпути 1,8 млн т грузов в 2023 году, к 2029 году увеличит объем до 12 млн т и сохранит его до 2035 года.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что планы развития грузопотока по Севморпути не должны сдвигаться по срокам, остаются в силе цели роста грузопотока по СМП до 80 млн тонн в 2024 году.