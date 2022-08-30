В восьми районах Чувашии введен режим ЧС из-за засухи

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Чувашии из-за засухи введен режим ЧС в восьми районах из 21 - это Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы, сообщил Минсельхоз региона.

Засуха фиксируется, когда в период роста и развития сельскохозяйственных культур в течение 30 дней подряд держится температура выше 25 градусов, а эффективные осадки при этом менее 5 мм, напомнили чиновники.

"Засуха наносит ущерб хозяйствам, где выращивают картофель, овощи, многолетние травы. В это время иссушивается почва и под сев озимых культур", - говорится в пресс-релизе.