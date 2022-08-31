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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Режим ЧС из-за засухи введен на всей территории Чувашии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне из-за засухи на территории восьми муниципалитетов Чувашии, распространен на всю республику, сообщает пресс-служба администрации главы региона в среду.

Отмечается, что причиной такого решения стала атмосферная засуха, которая характеризуется отсутствием эффективных осадков более 5 мм в сутки при максимальной температуре воздуха выше 25°C в течение 30 суток подряд в период роста и развития сельскохозяйственных культур.

По данным метеонаблюдений, в августе в регионе выпало всего 3 мм осадков, что составляет 5% от месячной нормы.

"При этом температурный фон превышает среднемноголетние значения. Среднесуточная температура воздуха (21,9°C) превышает показатели засушливого 2010 года (21,6°C)", - уточняется в релизе.

По данным министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, на текущую дату обследованы посевы сельскохозяйственных культур на площади 3 тыс. га.

"По предварительным данным, размер материального ущерба в пострадавших хозяйствах составляет более 67 млн рублей", - цитирует Артамонова пресс-служба.

Региональный режим ЧС установлен с 31 августа и будет действовать до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за засухи введен в восьми районах Чувашии.

Чувашия
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