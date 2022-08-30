Экс-депутат Госдумы Пономарев заочно арестован по делу о фейках

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Пономареву Илье Владимировичу меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца заочно", - сообщили в суде.

По данным суда, Пономареву предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти).

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Пономарев покинул РФ в 2014 году. В апреле 2015 года против него было возбуждено уголовное дело о растрате. В 2019 году он получил гражданство Украины.

В России Пономарев объявлен в международный розыск.