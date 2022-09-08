Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Главреда уральского СМИ допрашивают в качестве свидетеля по делу экс-депутата Пономарева

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главного редактора интернет-СМИ "Вечерние ведомости" (Екатеринбург) Владислава Постникова допрашивают в Центре по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД в рамках дела экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Георгий Краснов в четверг.

Адвоката также ознакомили с постановлением об обыске в квартире Постникова. Согласно документу (имеется в распоряжении "Интерфакса"), обыск проводился с "целью обнаружения предметов и вещей, имеющих значение для уголовного дела".

Следователи полагают, что Постников мог передавать Пономареву "материалы, используемые последним для дискредитации Вооруженных сил РФ".

По словам адвоката, Постников утверждает, что с Пономаревым лично не знаком и ничего ему не передавал.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями ГУ МВД в связи с этой информацией.

Ранее сообщалось, что Коптевский суд Москвы заочно заключил под стражу на два месяца Илью Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

По данным суда, Пономареву предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил по мотивам политической ненависти).

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Пономарев покинул Россию в 2014 году, в 2015 году на него завели уголовное дело о соучастии в растрате. В 2019 году он получил гражданство Украины. В России объявлен в международный розыск.

Илья Пономарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Власти РФ решили выслать из страны румынского дипломата

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 50,6 тыс. человек

В РФ отменили регистрацию микродолей менее 6 кв. м

В РФ отменили регистрацию микродолей менее 6 кв. м

Генпрокурор РФ: у нас достаточно полномочий для защиты российских и зарубежных инвесторов

Генпрокурор РФ: у нас достаточно полномочий для защиты российских и зарубежных инвесторов

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 сентября

Что случилось этой ночью: четверг, 8 сентября

Суд в Приморье отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева

Что произошло за день: среда, 7 сентября

"Газпром" расширил программу газификации регионов на Дальнем Востоке

"Газпром" расширил программу газификации регионов на Дальнем Востоке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });