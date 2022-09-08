Главреда уральского СМИ допрашивают в качестве свидетеля по делу экс-депутата Пономарева

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главного редактора интернет-СМИ "Вечерние ведомости" (Екатеринбург) Владислава Постникова допрашивают в Центре по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД в рамках дела экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Георгий Краснов в четверг.

Адвоката также ознакомили с постановлением об обыске в квартире Постникова. Согласно документу (имеется в распоряжении "Интерфакса"), обыск проводился с "целью обнаружения предметов и вещей, имеющих значение для уголовного дела".

Следователи полагают, что Постников мог передавать Пономареву "материалы, используемые последним для дискредитации Вооруженных сил РФ".

По словам адвоката, Постников утверждает, что с Пономаревым лично не знаком и ничего ему не передавал.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями ГУ МВД в связи с этой информацией.

Ранее сообщалось, что Коптевский суд Москвы заочно заключил под стражу на два месяца Илью Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

По данным суда, Пономареву предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил по мотивам политической ненависти).

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Пономарев покинул Россию в 2014 году, в 2015 году на него завели уголовное дело о соучастии в растрате. В 2019 году он получил гражданство Украины. В России объявлен в международный розыск.