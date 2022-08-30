Приставы из-за моратория приостановили исполнительные производства на 66 млрд руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановили исполнительные производства на 65,9 млрд рублей из-за действующего с 1 апреля 2022 года полугодового моратория на банкротства и взыскания. Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с данными службы.

Всего во время моратория к приставам поступило 12 тыс. заявлений о приостановке исполнительных производств в связи с мораторием, а также 62 судебных решения о приостановлении производств по этой же причине.

ФНС посчитала, что за апрель-май на 15,9 процентных пункта снизилась эффективность взыскания долгов по обязательным платежам в бюджет с физлиц по судебным приказам, из-за чего региональные и местные бюджеты недополучили 2,6 млрд рублей, рассказал источник. На 1 апреля эффективность достигала 45,1%.

Объявленный с 1 апреля по 1 октября мораторий распространяется практически на все компании и граждан. На этот срок приостанавливаются взыскания по исполнительным листам долгов, возникших до его начала, а также кредиторы не вправе инициировать дела о несостоятельности подпавших под защиту моратория лиц.

Просьбы досрочно завершить мораторий на банкротства

Ранее с просьбой досрочно завершить текущий мораторий на банкротства в правительство обращались главы ряда энергокомпаний и шести профессиональных объединений, представляющих различные сектора экономики, среди которых были ассоциация предприятий сферы ЖКХ "Объединенный жилищно-коммунальный совет", Национальный совет финансового рынка и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Представители профессиональных объединений подчеркивали, что около трети потребителей оплачивает услуги "исключительно в понудительном порядке" после начисления пени или введения ограничений на поставки ресурсов или предоставление услуг, но мораторий не позволяет это делать. При этом на 1 апреля 2022 года организации сферы ЖКХ имели на руках исполнительные документы на общую сумму около 500 млрд руб., что соответствует 45-60% их среднемесячной выручки.