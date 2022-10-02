Мораторий на банкротства и взыскания в РФ завершился

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мораторий на банкротства и взыскания, объявленный правительством на полгода с 1 апреля, прекратил свое действие. Со 2 октября кредиторы снова смогут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.

Последним днем действия моратория является 1 октября, разъясняла ранее Федеральная налоговая служба (ФНС).

В соответствии с этой позицией "Федресурс" (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) возобновит "примерно в 00:01 мск 2 октября 2022 года" возможность публикации уведомлений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом, говорится в сообщении "Федресурса".

Ограничения на подачу таких уведомлений были введены с 1 апреля в связи с началом действия моратория, предусмотренного постановлением правительства № 497. В отличие от аналогичного моратория, вводившегося в 2020 году в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслей, нынешний оказался более масштабным: распространялся практически на все компании, индивидуальных предпринимателей, граждан. Под его действие не подпали только застройщики, объекты которых включены в реестр проблемных.

После завершения "ковидного" моратория за первые шесть месяцев 2021 года "Федресурс" зафиксировал почти 16 тыс. уведомлений о намерении инициировать дело о банкротстве. Это оказалось на 29,7% и 14,6% больше, чем в аналогичные периоды 2020 и 2019 годов. Однако всплеска числа банкротств по итогам 2021 года не произошло: всего их было 10319, что на 3,9% больше показателей за 2020 год, и значительно меньше "доковидного" 2019 года, когда было зафиксировано 12401 банкротство, свидетельствует статистика "Федресурса".

Кроме запрета на введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, завершившийся мораторий приостанавливал исполнительное производство по взысканиям, возникшим до его введения, и запрещал начислять любые финансовые санкции за несвоевременное погашение долгов, возникших до его объявления.

Именно эта опция вызывала критику. Претензии озвучивали банки, ФНС, а главы энергокомпаний, профессиональных объединений участников финансового рынка, коллекторов и организаций ЖКХ даже просили премьер-министра Михаила Мишустина досрочно завершить мораторий, ссылаясь на ухудшение платежной дисциплины потребителей.

Чиновники официально не объявляли о завершении моратория, формально это не требуется - он прекращается автоматически. Только в начале сентября на Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников сообщил о планах правительства не продлевать мораторий, но на тот момент министр допускал возможность обсуждения частных исключений. При этом Решетников подчеркивал, что мораторий в настоящий момент "создает гораздо больше вопросов", не продлевать его, по словам министра, просило и само предпринимательское сообщество.

"При высокой волатильности на рынке необходимо было не допустить банкротств, не обоснованных очевидными экономическими причинами. Благодаря мораторию нам удалось предотвратить некоторые панические настроения, из-за которых кредиторы могли необдуманно подавать заявления на банкротства, и дать лицам, испытывающим трудности, время для стабилизации своей деятельности", - говорил ранее "Интерфаксу" первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

В середине сентября источник "Интерфакса" рассказывал о том, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минсельхозу и Минздраву продолжать мониторинг текущей экономической ситуации "с целью возможности оперативного введения моратория на возбуждение дел о банкротстве" в отношении юрлиц, занимающихся отдельными видами деятельности, либо отдельным категориям или перечню лиц.