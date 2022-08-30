Скончался Михаил Горбачев

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили в ЦКБ.

Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. В 1985 году он объявил о перестройке - комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. Горбачев прекратил свою деятельность на посту президента после подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года.

Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международного Зеленого Креста, основатель Форума новой политики. Он также выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.