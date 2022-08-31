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Горбачева похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище в Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Экс-президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его супругой Раисой Горбачевой, сообщили "Интерфаксу" в фонде политика.

"Михаил Сергеевич будет погребен на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.

Дата похорон пока не определена, добавили в фонде.

О месте похорон также ранее высказывался в беседе с корреспондентом "Интерфакса" сам Горбачев.

Дочь Михаила Горбачева Ирина находилась в больнице рядом с ним со вчерашнего дня.

Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он занял этот пост в 1985 году, после чего объявил о перестройке - комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. В конце 1980-х он занимал пост председателя президиума Верховного совета СССР, председателя Верховного совета СССР, а в 1990-1991 годах - президента СССР.

Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.

Михаил Горбачев
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