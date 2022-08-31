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Август 2022 года стал в Петербурге самым жарким за все время наблюдений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге август 2022 года стал самым жарким за весь ряд наблюдений за погодой с 1881 года. Об этом сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Средняя температура воздуха в августе составила плюс 20,7 градуса, аномалия – плюс 3,3 градуса от нормы (норма для августа 17,4 градуса). (...) Август получается самым жарким: такая среднемесячная температура в Петербурге не регистрировалась с 1881 года (инструментальную историю наблюдений за погодой в Петербурге ведут с 1881 года - ИФ)", - сказал синоптик в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе".

До этого года наиболее жарким в северной столице считали август 1939 и 1972 годов, когда средняя температура составила плюс 19,8 градусов.

Колесов отметил, что в середине месяца, с 16 по 20 августа, наблюдался единственный этим летом аномально жаркий период: в течение пяти дней среднесуточная температура превышала норму на семь градусов.

Вторая декада августа, по его словам, стала самой теплой за 140 лет наблюдений; средняя температура десятидневки составила плюс 23 градуса.

В целом лето 2022 года в Петербурге было теплым, средняя температура составила плюс 19,4 градусов. Среднемесячные температуры превышали климатическую норму. Десять раз воздух прогревался выше тридцатиградусных отметок, шесть раз - 1 и 2 июля, 17, 18, 24 и 28 августа - обновлены температурные максимумы для этих дней. Самыми жаркими этим летом были 1 и 2 июля, когда температура достигла плюс 31,9 градусов.

Солнце в течение трех месяцев светило 856 часов.

При этом, отметил Колесов, лето 2022 года в Петербурге не может считаться самым жарким и солнечным в истории метеонаблюдений – здесь "пальму первенства" держит лето 2021-го. Средняя температура в тот период составила плюс 20,5 градусов; дневной максимум был достигнут в июне - плюс 35,9 градусов. В течение трех месяцев солнце светило в Петербурге 864,5 часов, что тоже стало рекордом, превзойдя результат 2002 года.

Самое холодное лето в Петербурге зафиксировано в 1902 и 1904 году. Тогда средняя за три месяца температура воздуха составила плюс 13,9 градусов.

Петербург
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