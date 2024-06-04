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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Петербург обновил температурный рекорд для ночи на 4 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге обновился рекорд максимальной температуры для ночи на 4 июня - это плюс 17,8 градуса, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

Минувшая ночь стала самой теплой для города для этой даты за всю историю наблюдений.

Синоптик отметил, что это выше нормы, которая составляет плюс 14,5 градусов.

Кроме того, это уже второй ночной максимум с начала месяца. Также самой теплой в истории метеонаблюдений стала ночь 1 июня, когда воздух прогрелся до плюс 17,7 градуса, сообщил Колесов.

До пятницы в Петербурге днем ожидается в районе плюс 25, а с пятницы в регионе прогнозируют похолодание до плюс 20.

Александр Колесов Гидрометцентр Петербург
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