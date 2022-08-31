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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Путин направил телеграмму соболезнований родным Горбачева

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным Горбачева.

Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Между тем сайт Кремля публикует текст телеграммы. Путин также отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которую первый президент СССР вёл все последние годы.

"Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

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Владимир Путин Михаил Горбачев Дмитрий Песков
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