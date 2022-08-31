Похороны Горбачева пройдут в субботу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева состоятся в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь политика Ирина.

"Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", - отметила она.

При этом она затруднилась ответить на вопрос, будут ли организованы государственные похороны первого президента СССР.

В пресс-службе Горбачев-фонда "Интерфаксу" уточнили, что прощание с бывшим президентом СССР состоится с 10.00 до 14.00 в субботу. Доступ в Колонный зал будет открыт для всех желающих проститься с Горбачевым. В тот же день, 3 сентября, Горбачев будет похоронен. "Решение, будут ли присутствовать на похоронах только родственники, или на них допустят всех желающих, пока не принято", - сказали в фонде.

Горбачев умер вечером 30 августа в возрасте 91 года.