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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Песков назвал Горбачева уникальным и экстраординарным человеком

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Деятельность экс-президента СССР Михаила Горбачева вызывает споры, но он был экстраординарным человеком, которого будут помнить во всем мире, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ушедший вчера Михаил Сергеевич Горбачев - это государственный деятель, который навсегда останется в истории нашей страны", - сказал он, выступая на просветительском марафоне "Знание".

По словам Пескова, "многие спорят о той роли, которую он сыграл, но то, что это был экстраординарный, уникальный человек, это однозначно".

"Его знают, помнят и будут помнить во всем мире", - продолжил представитель Кремля.

При этом он отметил, что и в мире личность Горбачева вызывает много споров.

"Горбачев дал импульс окончанию холодной войны, и он искренне хотел верить в то, что она закончится, и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и миром, и коллективным Западом, как мы его называем. Этот романтизм не оправдался. Никакого романтического периода и "медового столетия" не получилось. Кровожадность наших оппонентов проявила себя. Хорошо, что мы вовремя это осознали и поняли", - сказал Песков в связи с этим.

Горбачев скончался во вторник вечером после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни.

Ушел из жизни Михаил Горбачев

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Михаил Горбачев принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены. Ноябрь 2014 года.
Дмитрий Песков Михаил Горбачев
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