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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Единственный опасный очаг пожара в Рязанский области обещали локализовать в течение суток

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Единственный опасный очаг пожара в Рязани полностью контролируется и будет потушен в течение суток, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Ситуация на неделе в Рязани была достаточно сложная. На сегодняшний день пожар в целом локализован. Вчера поднялся сильный ветер - порядка 17 метров в секунду, один из очагов загорелся. На сегодняшний день очаг полностью контролируется", - сказал Григоренко в ходе совещания президента с членами правительства.

Он подчеркнул, что сейчас все усилия сосредоточены на локализации одного очага.

По словам Григоренко, весь остальной периметр пожара полностью окружен защитной полосой.

"На сегодняшний день констатируем, что для безопасности жителей и населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от кромки пожаров, ничего не угрожает", - сообщил он.

Григоренко добавил, что начался вывод людей и техники с территории Рязанской области, потому что они уже не нужны в большом количестве.

Лесные пожары в Рязанской области

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Рязанская область Дмитрий Григоренко
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