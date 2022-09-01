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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Дым от рязанских пожаров дошел до Мордовии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Задымление из-за природных пожаров наблюдается в некоторых районах Мордовии, а также столице республики - Саранске, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в четверг.

"В городском округе Саранск, а также в некоторых районах региона наблюдается задымление. В настоящее время ввиду изменения направления ветра наблюдается движение воздушных масс со стороны лесного пожара в Рязанской области", - говорится в сообщении.

МЧС взаимодействует с управлением Роспотребнадзора "по вопросу предельно допустимой нормы загрязнения атмосферного воздуха".

В пресс-службе главка МЧС "Интерфаксу" пояснили, что в воздухе отмечается небольшой запах гари. "Плотного смога нет", - уточнил собеседник агентства.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС. По последним данным, зафиксирован один активный очаг, ведутся работы по локализации.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область МЧС Мордовия
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