Вузы РФ начнут учебный год в очном формате

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Студенты российских вузов начнут обучение в традиционном формате, все учебные заведения готовы к 1 сентября, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года, все вузы готовы, университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате. При этом, конечно, исходя из угрозы распространения коронавирусной инфекции, вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - сказал Фальков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что завершены капитальные ремонты как в вузах, так и общежитиях.

По словам министра, наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются педагогические специальности, а также специальности в области здравоохранения, IT и лингвистики. Также в десятку популярных направлений входит юриспруденция и менеджмент.

Нехватка абитуриентов отмечается по инженерно-техническим направлениям и по специальностям, связанных с биологией и химией.

"На 99% в части приема на бакалавриат и специалитет план приема выполнен, но кое-где вузы еще эту работу ведут", - сказал Фальков.