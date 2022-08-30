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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Учебный год в российских школах начнется в очном формате

Учебный год в российских школах начнется в очном формате
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год 1 сентября во всех школах России за исключением нескольких учебных заведений, находящихся в зоне ЧС или в приграничных районах, начнется в традиционном формате.

"Уверен, что у нас 1 сентября максимально везде состоится в очном режиме. За исключением тех школ, которые по объективным причинам находятся либо в затоплении, либо на приграничных (с Украиной - ИФ) территориях. Но их единицы, и там также будет организован образовательный процесс", - сказал Кравцов во вторник, выступая по видеосвязи на проходящем в Саратове форуме "PRO.Образование 64".

Министр подчеркнул, что с началом учебного года актуальными вопросами для школ является обеспечение их безопасности, а также соблюдение требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

"Нужно те требования минимальные, которые установлены Роспотребнадзором, соблюдать, и термометрию, и проветривание помещений, и фильтры на входах", - уточнил Кравцов.

Накануне Роспотребнадзор заявил, что возобновлять ограничительные меры по коронавирусу в образовательных организациях в настоящий момент не требуется.

Сергей Кравцов
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