Туроператоры отметили ажиотажный спрос россиян на туры к Египет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе с перелетом на прямых рейсах оказался выше ожидаемого: билеты на ближайшие даты полностью распроданы, глубина продаж достигает марта 2023 года, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.

"Мы объявили о старте программы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх две недели назад и видим, что Египет в этом сезоне перестал быть направлением last minute. Туры с вылетами на первых рейсах были проданы практически сразу, глубина продаж высокая, много бронирований на школьные каникулы и ноябрьские праздники. Кроме того, успешно продаются туры на Новый год и зимние каникулы", - рассказала представитель туроператора Сoral Travel Марина Макаркова. Еще одним заметным трендом она назвала смещение спроса в сторону люксового сегмента.

Полетную программу в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Coral Travel запускает 3 сентября на рейсах Egypt Air из московского аэропорта "Домодедово". Продолжительность полета составит около 6 часов.

У туроператора TEZ Tour Египет занимает первое место по продажам, на осень и зиму на Египет приходится около 41% заявок. Компания продлила полетную программу на рейсах авиакомпании IFly из Самары, Казани и Санкт-Петербурга до 10 ноября, а из Москвы, Уфы, Екатеринбурга и Новосибирска до марта 2023 года.

"Максимальная глубина бронирований достигает марта 2023 года, а средняя составляет 2-3 недели до вылета. На ноябрьские школьные каникулы и выходные запросы поступают особенно активно, поэтому туристам, желающим отправиться в поездку в эти даты, необходимо выбирать тур заранее. Не менее высокий интерес проявляют путешественники и к новогодним заездам", - отметил представитель TEZ Tour.

В пресс-службе туроператора FUN&SUN также сообщили о высоком спросе на Египет, особенно на каникулы и праздничные даты.

"Спрос на Египет у нас очень активный: в топе продаж как длинные выходные и школьные каникулы, так и новогодние праздники. Их стараются забронировать заранее", - рассказали в компании. Там отметили, что наибольшей популярностью у туристов пользуются туры в отели 4-5*, средняя продолжительность поездок составляет 9 дней.

В пресс-службе TEZ Tour рассказали, что многие отели на египетских курортах сейчас предлагают туристам скидки на размещение, в том числе по акциям раннего бронирования. Некоторые отельеры предлагают бесплатное размещение одного ребенка с родителями.

"В ноябре в Шарм-эль-Шейхе состоится международная конференция ООН по климату, поэтому ожидаются сложности с наличием номеров в отелях, а также резкий рост цен на проживание", - добавили в компании.

Стоимость недельных туров в сентябре начинается от 47,8 тысячи рублей на человека, на ноябрьские праздники - от 56,5 тысячи рублей, на новогодние праздники - от 70,9 тысячи рублей на человека.