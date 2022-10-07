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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Прямое авиасообщение РФ-Шри-Ланка возобновится 9 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Коломбо 9 октября, с 3 ноября к двум рейсам в неделю национального перевозчика добавятся четыре рейса авиакомпании AZUR air, сообщила в пятницу посол Шри-Ланки в России Джанита Абевикрема Лиянаге.

"Главная новость для нас - возобновление полетов "Аэрофлота" 9 октября. Запланированы два рейса в неделю, и в воскресенье будет выполнен первый рейс, а следующий состоится в четверг", - сказала она на пресс-конференции. "В добавление к этому авиакомпания AZUR air получила все разрешения на выполнение чартерных перелетов из Москвы на Шри-Ланку с 3 ноября. Авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю", - сообщила посол.

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"Сегодня утром у меня были переговоры в Росавиации, чтобы получить все финальные подтверждения. Со следующей недели у нас будет два рейса и с 3 ноября - шесть еженедельных рейсов", - сказала она.

По словам посла, также на встрече в Росавиации обсуждалась возможность возобновления рейсов в Россию национального перевозчика SriLankan Airlines, но этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

"Также идет активная работа между банками Шри-Ланки и России, чтобы решить проблемы с платежами российских туристов во время отдыха", - добавила дипломат.

Генеральный директор туроператора "Пантеон Трэвел" Анатолий Гаркушин, в свою очередь, рассказал, что "Аэрофлот" начал продажу билетов на Шри-Ланку около месяца назад и спрос на них растет по мере приближения старта полетов.

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По словам эксперта, спрос сейчас восстанавливается после проседания в конце сентября, но средний чек на путешествие стал ниже.

Условия въезда

Россиянам для посещения Шри-Ланки нужна виза, которую можно оформить заранее, заполнив анкету на сайте посольства и получив разрешение на въезд ETA (Electronic Travel Authorization). Можно также получить визу в аэропорту по прилету, но, по словам Гаркушина, был случай, когда туриста пытались не пустить на рейс Emirates из-за отсутствия визы, поэтому надежнее оформить ее заранее. Консульский сбор составляет $40.

Для въезда на Шри-Ланку невакцинированные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до вылета, или антиген-тест, сделанный за 48 часов до вылета. Вакцинированные туристы и дети до 12 лет от тестов освобождены. Декларация здоровья для въезда в страну больше не нужна.

Шри-Ланка Россия
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