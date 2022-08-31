Грузооборот транспорта в России снизился в июле на 5,2%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года грузооборот транспорта в России снизился в годовом измерении на 5,2%, до 448,9 млрд т-км, сообщается в материалах Росстата.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта составил в минувшем июле 213,9 млрд т-км (-1,7% к июлю 2021 года), автомобильного - 25,6 млрд т-км (+1,5%), морского - 4 млрд т-км (+7,4%), внутреннего водного - 10,1 млрд т-км (-16,3%), воздушного (транспортная авиация) - 0,1 млрд т-км (-84,3%), трубопроводного - 195,2 млрд т-км (-8,9%).

За первые семь месяцев 2022 года грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 3 259,4 млрд т-км (-0,3% к январю-июлю 2021 года), в том числе железнодорожного - 1 533,6 млрд т-км (+0,8%), автомобильного - 162,3 млрд т-км (+2,2%), морского - 23,9 млрд т-км (+1,8%), внутреннего водного - 34,9 млрд т-км (-8,4%), воздушного - 2 млрд т-км (-60,6%), трубопроводного - 1 502,7 млрд т-км (-1,3%).