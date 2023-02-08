Грузооборот российского транспорта снизился в декабре на 4,6%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России в декабре2022 года грузооборот транспорта снизился в годовом измерении на 4,6%, до 470,4 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Росстата.

Грузооборот железнодорожного транспорта в декабре составил 223,1 млрд т-км (+0,6% к декабрю 2021 года), автомобильного - 25,7 млрд т-км (+1,9%), морского - 4,1 млрд т-км (+6%), внутреннего водного - 1,6 млрд т-км (-28,3%), воздушного (транспортная авиация) - 0,2 млрд т-км (падение в 4,7 раза), трубопроводного - 215,7 млрд т-км (-9,7%).

В 2022 году грузооборот транспорта составил 5 трлн 555 млрд т-км, что на 2,6% ниже показателя 2021 г., в том числе железнодорожного - 2 трлн 637,3 млрд т-км (-0,1% к 2021 г.), автомобильного - 290,6 млрд т-км (+1,8%), морского - 44,7 млрд т-км (+1,8%), внутреннего водного - 64,9 млрд т-км (-8,1%), воздушного - 2,8 млрд т-км (падение в 3,3 раза), трубопроводного - 2 трлн 514,8 млрд т-км (-5,2%).