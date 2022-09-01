Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября снижена почти в 2 раза

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября снижена до 8 тыс. 621,3 рубля за тонну с 15 тыс. 987,1 рубля за тонну в августе, сообщает Минсельхоз.

Фактически ее размер вернется к показателю июля, который составлял 8 тыс. 408,7 рубля за тонну.

Аналогичная динамика и в пошлине на подсолнечный шрот. На сентябрь она снижена до 1 тыс. 578,5 рубля за тонну с 2 тыс. 265,4 рубля в августе. В июле пошлина составляла 1 тыс. 819,1 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили на масло - $1 тыс. 583 за тонну, на шрот - $269 за тонну.

Как сообщалось, с июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее это и подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

С 1 мая в РФ действовала еще и пошлина на экспорт масличного льна. Она была рассчитана до 31 августа 2022 года, ее размер составлял 20%, но не менее $100 за тонну. Как сообщил Минсельхоз, после этого срока пошлина продлена не будет. В дальнейшем экспорт масличного льна будет регулироваться с учетом рыночной конъюнктуры, динамики севооборота, а также ввода мощностей по переработке льна на территории РФ, уточняла пресс-служба ведомства.