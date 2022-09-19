Зерновой союз предупредил о риске коллапса масличного рынка из-за рекордного урожая

Организация призвала отменить экспортные пошлины для подсолнечного масла

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российскому рынку масличных культур и растительного масла грозит коллапс на фоне прогнозируемого в этом году рекордного урожая. Избежать его поможет изменение механизма регулирования, прежде всего - отказ от экспортных ограничений, считают в Российском зерновом союзе.

Свои предложения союз направил на имя главы государства.

В письме, с копией которого ознакомился "Интерфакс", союз предлагает полностью отказаться от экспортной пошлины на подсолнечное масло.

"Обеспечение его доступности на внутреннем рынке должно формироваться за счет введения обязательных квот на поставку с ценой, рассчитанной из текущих закупочных цен исходного сырья и с учетом возможности получения дополнительного дохода от экспорта", - считают в союзе.

Кроме того, организация предлагает отказаться от экспортных ограничений на семена всех масличных культур и заменить их беспошлинной экспортной квотой в размере 6 млн тонн (с разбивкой по видам маслосемян), которая будет действовать с 1 марта по 1 сентября 2023 года. Это обеспечит масложировой отрасли благоприятный режим закупок сырья в период массового предложения урожая и позволит сформировать ресурсы для экспорта подсолнечного масла, считают авторы обращения.

Для активизации внутреннего рынка необходимы льготные кредиты переработчикам на закупку и хранение маслосемян, а также кредитование сельхозпроизодителей под залог маслосемян по ставке не более 2% годовых при условии последующих поставок на переработку. Источником таких ресурсов могли бы стать средства, полученные от таможенных пошлин на подсолнечное масло, подсолнечный шрот и маслосемена, считают в союзе.

По прогнозу союза, сбор масличных культур в этом году может составить рекордные 26,2-26,6 млн тонн, в том числе подсолнечника - 16,5-17 млн тонн, сои - 5,5 млн тонн, рапса - 4 млн тонн, масличного льна - около 2 млн тонн.

"Фактически с учетом рекордных переходящих запасов подсолнечника в 1,5 млн тонн и импорта 1,5-2 млн тонн бобов сои на переработку все мощности будут загружены более чем на 100%", - говорится в письме.

Как считают в союзе, завершающийся сезон показал, что отраслевые риски нарастают. В 2021 году урожай подсолнечника превысил уровень предыдущего года на 18%, а производство масла выросло лишь на 7%. Экспорт масла из-за ограничений в этом сезоне, по прогнозу, снизится до 2,88 млн тонн против 3,3 млн тонн по балансу и 2,99 млн тонн сезоном ранее.

Сложной будет и ситуация на мировом рынке, которому грозит перенасыщение растительными маслами, а переходящие запасы станут рекордными. В этих условиях действующая в России система регулирования масличного экспорта (плавающая пошлина на подсолнечное масло и шрот, пошлины на экспорт масличных культур) может привести к коллапсу на масличном рынке, говорится в письме.