Торговцы БАДами на Wildberries попросили не запрещать их продажу

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Продавцы биологически активных добавок к пище (БАД) просят не запрещать продажу своей продукции на маркетплейсе Wildberries. Соответствующие обращения компании и ИП направили руководителю управления Роспотребнадзора по Москве Елене Андреевой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. "Интерфакс" ознакомился с копиями документов.

Управление Роспотребнадзора Москве просит заблокировать карточки товаров некоторых продавцов, а также полностью заблокировать раздел "Витамины и БАД" на Wildberries. Дело (N 02а-0925/2022) рассматривается в Останкинском районном суде Москвы.

Требование о полной блокировке раздела "Витамины и БАД" на Wildberries "не является соразмерным и может нанести значительный ущерб жителям нашей страны", "привести к ограничению конкурентной среды в интернет-торговле и снижению объемов продаж нашей продукции, вследствие чего российские фармацевтические компании и производители БАД будут нести убытки, что неизбежно приведет к необходимости учитывать эти издержки в ценах на продукцию", считают авторы обращения.

В то же время первое требование (о блокировке карточек некоторых продавцов) разумно и обоснованно, поскольку продажа БАД без установленных законодательством документов недопустима, отмечают авторы обращения.

Они просят главу московского управления Роспотребнадзора ограничить объем требований только блокировкой конкретных товарных предложений недобросовестных продавцов, тогда как требование о полной блокировке раздела на маркетплейсе создает "опасный прецедент, который может ограничить доступ населения к социально значимым товарам".

На Wildberries в категории витаминов и БАД представлено более 57 тыс. наименований товаров от более 3 тыс. продавцов.

Среди направивших обращение - ООО "Фарм Лэдженд" (Москва), "Органик Фарм" (Санкт-Петербург), "АМА - Трейд" (Смоленск), "ФармГрупп", "Простые решения", "Природа жизни" (Алтайский край) и др.