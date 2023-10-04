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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Правкомиссия одобрила законопроект о продаже БАДов по рецепту

Предлагаемые изменения могут снизить обороты рынка БАДов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, по которой врачи получат право назначать пациентам БАДы и выписывать на них рецепт, сообщил журналистам член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Законопроект наделяет медработников правом назначать БАД, отвечающие по качеству законодательству РФ и зарегистрированные в соответствии с ним. Также проектом запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом", - сказал он.

Кроме того, правительство получит полномочия по установлению качества БАДов и сырья для их изготовления в зависимости от степени их влияния на здоровье человека, добавил эксперт.

Также правительство сможет устанавливать способы регистрации БАДов, произведенных отечественными производителями, а также особенности применения БАДов на территории России, отметил Груздев.

Структуру регулирования биологически активных добавок предлагается выстроить по аналогии с контролем лекарственных препаратов и медицинских изделий, в отношении которых с 2020 года действуют особенности их регистрации и обращения. Цель предлагаемых норм заключается в сохранении здоровья граждан, недопущении бесконтрольного применения БАДов.

Груздев подчеркнул, что вводимые изменения могут снизить обороты рынка БАДов, поскольку в большинстве случаев граждане приобретают их без рецептов и предварительной консультации медицинских работников.

"По данным аналитиков, по итогам 2022 года емкость рынка в денежном выражении составила 91,9 миллиарда рублей, что на 13 процентов превысило показатель предыдущего года. Безусловно, инициатива требует тщательной подготовки и широкого обсуждения в профессиональном сообществе", - считает Груздев.

правительство Владимир Груздев Ассоциация юристов России
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