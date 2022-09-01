В России создан федеральный регистр доноров костного мозга

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало и запустило федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, сообщили в пресс-службе агентства.

С 1 сентября к системе подключены поставщики и пользователи информации. В ФМБА заверили, что система отвечает всем требованиям по защите и безопасности данных, в том числе персональных.

Типирующие лаборатории могут передавать в федеральный регистр сведения о потенциальных донорах, а центры трансплантации могут через нее искать донора для своих пациентов. В систему уже переданы данные существующих государственных локальных регистров, это более 112 тысяч записей потенциальных доноров.

Как отметила глава ФМБА Вероника Скворцова, созданный регистр позволит существенно нарастить число потенциальных доноров костного мозга и результатов их типирования: "Это позволит значительно увеличить вероятность нахождения донора для конкретного пациента, что крайне важно для его излечения".

В мае президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий правоотношения по созданию и развитию федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, который вступает в силу 1 сентября 2022 года. В апреле правительство утвердило правила ведения регистра доноров костного мозга. Полномочия по его созданию, ведению и развитию были возложены на ФМБА.