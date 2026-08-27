Глава ФМБА сообщила, что в РФ обеспечены все потребности в донорской крови

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России обеспечены все потребности в крови и компонентах крови, а также в препаратах крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

"Мы полностью становимся самодостаточными не только в крови и компонентах крови, но и в препаратах. Абсолютно все потребности страны закрыты: и военные госпитали, и гражданские, все клиники любой ведомственной принадлежности - региональные, федеральные, - полностью покрыты все потребности", - сказала Скворцова.

Она сообщила, что в РФ число доноров крови с 2020 года увеличилось на 20%. "Особенно в последние годы существенное внимание было уделено развитию донорства как особой культуры общественного служения. Это позволило нам нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%", - сказала Скворцова.

По ее словам, удалось увеличить кратность донаций до 2,3 в среднем на одного донора.

"И таким образом, количество доноров у нас увеличилось более чем до 1,5 млн в год, а количество донаций превысило 3,5 млн. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2,7 млн литров цельной крови и, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37% - более миллиона литров", - отметила глава агентства.

Она также напомнила, что с 1 сентября 2022 года заработал Федеральный регистр доноров костного мозга. "Мы сумели почти в пять раз нарастить число доноров костного мозга и гемопоэтических клеток. На сегодняшний день это уже 546 тысяч", - отметила она.

Скворцова добавила, что в настоящее время достигли эффективности регистра 97% полностью совместимых или условно совместимых доноров. "И число трансплантаций у нас увеличилось за это время в два раза неродственных и именно из нашего российского регистра - в три раза, сейчас это уже 77% от всех доноров", - сказала глава ФМБА.

Она отметила, что до 2022 года вся служба крови в РФ работала на импортных приборах, и с 2022 по 2025 год полностью воспроизвели всю линейку из семи необходимых приборов для обеспечения всей цепочки переливания крови.

Помимо этого, с 2021 года создано шесть крупных плазмоцентров вокруг тех производств, которые занимаются лекарствами, полученными из крови, и таким образом, удалось в 26 раз нарастить заготовку производственной плазмы с 30 тонн до 780 тонн по результатам 2025 года. "Это позволяет сейчас полностью обеспечить создание базовых препаратов, альбуминов и иммуноглобулинов человека", - добавила глава ФМБА.

По словам Скворцовой, ФМБА наладило производство сухой плазмы, которую можно переливать независимо от группы крови, в 2026 году министерству обороны передано более 13 тысяч единиц.

"Уже в прошлом году мы передали министерству обороны более 7 тысяч единиц лиофилизированной плазмы и за полгода 2026 года передали уже более 13 тысяч единиц", - сказала глава агентства.