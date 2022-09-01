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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Первый выход нового российского экипажа МКС в открытый космос состоится 17 ноября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Новый российский экипаж Международной космической станции (МКС) 17 ноября проведет первый выход в открытый космос, всего экипажу предстоит провести пять выходов, сообщил командир корабля "Союз МС-22" Сергей Прокопьев.

"Первый (выход в космос - ИФ) запланирован на 17 ноября. Будут выполняться основные работы - это интеграция модуля МЛМ ("Наука") в общую систему станции, дооснащение внешней поверхности и все это будет происходить при помощи европейской робототехнической руки, которой должна будет управлять Анна Кикина", - сказал Прокопьев на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что экипажу корабля предстоит провести на МКС 188 суток, окончание миссии запланировано на 28 марта 2023 года.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, в экипаж которого входит космонавт Анна Кикина, будет произведен 3 октября ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

МКС Союз МС-22
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