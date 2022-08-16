Астронавт Рубио прибыл в Россию для подготовки к полету на "Союзе" в сентябре

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Астронавт NASA Фрэнк Рубио, который отправится к МКС на корабле "Союз МС-22", прибыл в Россию для прохождения финальной подготовки к полёту, сообщил "Интерфаксу" глава Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

"Он прибыл и проходит у нас заключительный этап подготовки", - сказал Харламов в кулуарах форума "Армия-2022".

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.

Первые полеты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.