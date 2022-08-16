Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Астронавт Рубио прибыл в Россию для подготовки к полету на "Союзе" в сентябре

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Астронавт NASA Фрэнк Рубио, который отправится к МКС на корабле "Союз МС-22", прибыл в Россию для прохождения финальной подготовки к полёту, сообщил "Интерфаксу" глава Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

"Он прибыл и проходит у нас заключительный этап подготовки", - сказал Харламов в кулуарах форума "Армия-2022".

В РоссииКосмонавт Кикина отправилась в США готовиться к полету на Crew DragonЧитать подробнее

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.

Первые полеты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

NASA Фрэнк Рубио НАСА Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении поджогов административных зданий на Ставрополье

Два человека пострадали в результате детонации на складе боеприпасов на севере Крыма

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

В Крыму в воинской части произошла детонация боеприпасов

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Мишустин ознакомится с проектами жилищного строительства в Забайкальском крае

Мишустин ознакомится с проектами жилищного строительства в Забайкальском крае

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Британский самолет-разведчик нарушил госграницу РФ в районе мыса Святой Нос

Что произошло за день: понедельник, 15 августа

Шоу "Голос" вернется в эфир Первого канала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });