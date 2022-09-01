Минздрав РФ допустил применение лекарств вне инструкций у детей в ряде случаев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Назначение лекарств, включая препараты для детей, вне инструкции по применению, которые не входят в стандарт медпомощи или не предусмотрены клинической рекомендацией, допускаются при наличии медпоказаний по решению врачебной комиссии.

Об этом заявил журналистам замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он отметил, что никаких дополнительных ограничений в этой части, в том числе в связи с принятием новых нормативных актов, не вводилось.

По словам Камкина, в соответствии с принятыми в конце 2021 года поправками в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в стандарты медпомощи детям допускается включение зарегистрированного на территории России препарата, применяемого в соответствии с характеристиками препарата, не указанными в инструкции по его применению (off-label) при соответствии такого препарата требованиям, установленным правительством РФ.

Он отметил, что применение препаратов off-label урегулировано в РФ для всех категорий пациентов. "Это особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов достигает 60%-70%", - подчеркнул Камкин.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что, согласно новому закону, разрешившему вне инструкции применять "взрослые" лекарственные препараты для лечения детей, препараты могут назначаться off-lable только при наличии сведений о них в клинических рекомендациях и стандартах медицинской помощи. Однако, как отмечается, по ряду редких заболеваний еще не существует клинических рекомендаций и стандартов медпомощи.

Также в материале "Коммерсанта" указывается, что до нового закона назначение препаратов off-label регулировалось, в том числе, решением врачебной комиссии. При этом утверждается, что в настоящее время возможность применения подобного препарата до его включения в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации в соответствии с действующим законодательством отсутствует.