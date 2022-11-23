Мурашко сообщил об увеличении доли здоровых детей в РФ до 28%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В России около 30% детей имеют первую группу здоровья (здоровые дети) и около 60% - вторую группу (у детей имеются некоторые нарушения), сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По результатам профилактических осмотров (группы здоровья) распределяются следующим образом: первая группа - это почти 28%, вторая группа здоровья - это почти 56,5%, третья группа - 13%, четвертая группа - это 9,6% и пятая группа это в районе 2%", - сказал Мурашко на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

По его словам, число детей первой группы здоровья за последние три года выросло почти на 7,5%.

Мурашко отметил, что дети второй группы здоровья, которые не имеют хронических заболеваний, является "резервом для увеличения числа здоровых людей".

Первая группа здоровья - это здоровые дети с нормальным физическим и психическим развитием. Ко второй группе здоровья относятся дети, у которых нет хронических заболеваний, но есть некоторые функциональные нарушения.

Третью группу здоровья составляют дети с редкими обострениями хронических заболеваний. В четвертную и пятую группы здоровья входят дети с тяжелыми хроническими или имеющими частые обострения заболеваниями. В пятую группу здоровья также входят дети с инвалидностью.

В июне замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что профилактические медицинские осмотры в России в 2021 году прошли более 90% детей.