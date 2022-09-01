Минпросвещения анонсировало подготовку в колледжах работников для МСП

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В рамках программы "Профессионалитет" со следующего учебного года будут готовить кадры для малого и среднего предпринимательства, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он сообщил об этом журналистам в колледже РЖД.

По его словам, уже принято решение "расширять программу "Профессионалитет" и делать программу не только для наших ведущих отраслей, но и для малого, и среднего бизнеса".

"Профессионалитет" он назвал драйвером всей системы среднего специального образования. По его словам, переход от регионального управления колледжами к отраслевому помогает лучше готовить студентов непосредственно "под конкретные производства, под те компетенции и навыки, которые нужны".

Программа "Профессионалитет" стартовала в колледжах и техникумах с этого года, учиться по ней будут 150 тысяч человек.