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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Минпросвещения анонсировало подготовку в колледжах работников для МСП

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В рамках программы "Профессионалитет" со следующего учебного года будут готовить кадры для малого и среднего предпринимательства, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он сообщил об этом журналистам в колледже РЖД.

По его словам, уже принято решение "расширять программу "Профессионалитет" и делать программу не только для наших ведущих отраслей, но и для малого, и среднего бизнеса".

"Профессионалитет" он назвал драйвером всей системы среднего специального образования. По его словам, переход от регионального управления колледжами к отраслевому помогает лучше готовить студентов непосредственно "под конкретные производства, под те компетенции и навыки, которые нужны".

Программа "Профессионалитет" стартовала в колледжах и техникумах с этого года, учиться по ней будут 150 тысяч человек.

Минпросвещения Сергей Кравцов Профессионалитет
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