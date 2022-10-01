Кравцов заявил, что более 70% выпускников колледжей успешно трудоустраиваются

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в колледжи и техникумы поступает более 60% выпускников 9-х классов, и большинство из них остаются работать на производстве.

"Сегодня после 9 класса более 60% выпускников у нас идут в колледжи. И только 12% после завершения колледжа идут в высшие учебные заведения, остальные ребята идут на производство. Они работают, и у нас достаточно неплохой уровень в части трудоустройства - более 70%, и это такой хороший показатель", - сообщил он в субботу на проходящем в Екатеринбурге финале конкурса "Мастер года".

Кравцов добавил, что "мы будем стремиться к увеличению этого показателя", чему, по его словам, будет способствовать программа "Профессионалитет", которая является "новым уровнем" в системе среднего профессионального образования.

В начале сентября министр рассказал, что в рамках программы "Профессионалитет" со следующего учебного года будут готовить кадры для малого и среднего предпринимательства.