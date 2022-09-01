Начался процесс ликвидации розничной "дочки" IKEA в РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ingka Holding Europe B.V., холдинговая структура IKEA, запустила процесс ликвидации розничной "дочки" в РФ, следует из данных ЕГРЮЛ и аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В процессе ликвидации находится ООО "Икеа Дом", которое управляет магазинами "ИКЕА" в России. Ликвидатором (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) назначен Арташес Дадаян (ранее он был представителем конкурсного управляющего в процессе по ликвидации авиакомпании "Трансаэро").

Как сообщалось, с 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ.

В июне компания объявила, что продаст свои четыре фабрики в России, и предупредила, что "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем" на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру в последние несколько месяцев.

Затем компания провела распродажу товаров из своих магазинов – сначала для сотрудников, затем и для остальных потребителей. В середине августа распродажа завершилась.

Торговые центры "Мега" продолжат работать, сообщала компания.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий. Кроме того, у компании четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

Выручка ООО "Икеа Дом" по РСБУ в 2021 году выросла на 27,8%, до 157,2 млрд рублей.