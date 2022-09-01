Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Начался процесс ликвидации розничной "дочки" IKEA в РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ingka Holding Europe B.V., холдинговая структура IKEA, запустила процесс ликвидации розничной "дочки" в РФ, следует из данных ЕГРЮЛ и аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В процессе ликвидации находится ООО "Икеа Дом", которое управляет магазинами "ИКЕА" в России. Ликвидатором (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) назначен Арташес Дадаян (ранее он был представителем конкурсного управляющего в процессе по ликвидации авиакомпании "Трансаэро").

Как сообщалось, с 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ.

В июне компания объявила, что продаст свои четыре фабрики в России, и предупредила, что "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем" на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру в последние несколько месяцев.

Затем компания провела распродажу товаров из своих магазинов – сначала для сотрудников, затем и для остальных потребителей. В середине августа распродажа завершилась.

Торговые центры "Мега" продолжат работать, сообщала компания.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий. Кроме того, у компании четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

Выручка ООО "Икеа Дом" по РСБУ в 2021 году выросла на 27,8%, до 157,2 млрд рублей.

IKEA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен
Военная операция на Украине

Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине

Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на два часа

Минцифры предложило отзыв согласия на обработку персональных данных через Госуслуги

Минцифры предложило отзыв согласия на обработку персональных данных через Госуслуги

Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон

Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон

Лавров заявил, что действия против миротворцев в Приднестровье будут считаться нападением на РФ

Лавров заявил, что действия против миротворцев в Приднестровье будут считаться нападением на РФ

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 50 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 50 тыс. человек

"ЛУКОЙЛ" сообщил о смерти Маганова после тяжелой болезни

На Новодевичьем кладбище не планируют выставлять оцепление во время похорон Горбачева

Лавров счел, что в ответ на санкции нельзя наказывать всех граждан европейских стран

Лавров счел, что в ответ на санкции нельзя наказывать всех граждан европейских стран
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });