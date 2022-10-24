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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Карты Икано банка прекратят работу в России вслед за уходом IKEA

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Икано банк, основанный на паритетных началах шведской группой IKEA и нидерландским Credit Europe Bank, сообщил о прекращении действия своих карт. Такое уведомление опубликовано на сайте кредитной организации.

Клиенты банка должны погасить задолженность до 15 ноября 2022 года или рефинансировать ее в Кредит Европа банке. Права требования по договору будут переданы новому кредитору до 15 декабря, а карта перестанет работать 26 декабря.

Икано банк занимает 208-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

В июне "Коммерсантъ" сообщал, что IKEA, в числе первых решившая покинуть Россию после объявления спецоперации на Украине, решила выйти из банковского бизнеса, продав свою долю российскому Кредит Европа банку. Стороны до сих пор не сообщали о закрытии сделки.

C 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих российских фабриках. В июне компания объявила, что продаст свои четыре фабрики в России, и предупредила, что "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем" на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру в последние несколько месяцев. Затем компания провела распродажу товаров из своих магазинов - сначала для сотрудников, затем и для остальных потребителей. В середине августа распродажа завершилась.

Икано банк был создан в 2013 году для развития потребительского кредитования в магазинах IKEA и торговых центрах "Мега" на территории России, а также оказания финансовых услуг этим компаниям и их партнерам.

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