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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Супертайфун Hinnamnor принесет ливни в дни ВЭФ во Владивостоке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Приморские метеорологи распространили штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в первые дни Восточного экономического форума 5-6 сентября в Приморье.

В связи с обострением фронта при подходе супертайфуна Hinnamnor к Корейскому проливу 5 сентября во Владивостоке и южной половине края ожидаются сильные дожди, говорится в сообщении Примгидромета.

При выходе тайфуна в Японское море и смещении его вдоль побережья Приморья ночью и днем 6 сентября ожидаются сильные дожди. Всего может выпасть месячная норма осадков, в южных и восточных районах (Находкинский городской округ, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Дальнегорский, Кавалеровский, Тернейский районы) - до полуторамесячной нормы осадков.

Во Владивостоке ночью и в первой половине дня 6 сентября прогнозируется сильный, временами очень сильный дождь, при ветре 15-20м/с, днем порывами до 25 м/с, отмечается в сообщении.

Также в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн до 4-5 метров, в открытой части моря - до 7 метров.

Во вторник в портах побережья прогнозируется подъем уровня моря до критических значений, в бухтах - сильный накат, подтопление пляжей.

Дожди вызовут формирование паводков на реках. На реках юго-восточного и восточного побережья ожидается выход рек из берегов с достижением критических отметок, подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов. Самая сложная паводковая ситуация может сложиться в Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском, Хасанском, Октябрьском районах, уточнили в Примгидромете.

Спасатели просят на время действия штормового предупреждения не выезжать из населенных пунктов, не выходить на туристические маршруты, отдыхающих не купаться из-за опасных волн, а владельцев маломерных судов не выходить в море, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

Седьмой Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Приморский край ВЭФ
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