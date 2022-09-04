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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

В Китае отменяют рейсы паромов в связи с приближением тайфуна "Хиннамнор"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти КНР усиливают меры безопасности на востоке страны в связи с приближением тайфуна "Хиннамнор", который синоптики считают самым мощным за 2022 год, сообщает в воскресенье Associated Press.

В городах на востоке страны приостанавливают паромное сообщение. В районе Тайваня накануне отменили свыше 100 рейсов паромов и 40 авиарейсов, а в Шанхае в воскресенье - все рейсы паромов. Власти рекомендовали экипажам морских судов укрыться от бури в близлежащих портах, призвали население не собираться в крупные группы на улице или в помещениях.

Администрация Шанхая задействовала более 50 тыс. сотрудников полиции для помощи экстренным службам и для регулирования дорожного движения.

В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) в понедельник не будут проводить занятия в школах.

В настоящий момент тайфун движется на север к Восточно-Китайскому морю, порывы ветра достигают 175 км/ч. Метеорологи предупреждают, что "Хиннамнор" принесет сильные дожди в Чжэцзян, Шанхай и на Тайвань. Тайфун, кроме Китая, грозит стихийными бедствиями в Японии и Южной Корее.

Китай
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