Сергею Иванову не нравятся методы Greеnpeace

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на форуме "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке, что скептически относится к деятельности Greеnpeace.

"Я весьма скептически отношусь к деятельности Greеnpeace, и не потому что эта организация не в России находится. Да, есть российский филиал, но это марионетка большого Greеnpeace", - сказал он.

По его словам, бюджет Greеnpeace составляет примерно $5 млрд, и основные спонсоры - это крупные транснациональные компании.

"Экология сегодня часто используется для решения задач, не имеющих к экологии никакого отношения. Либо это политические задачи, либо это задачи экономические, связанные с интересами одной ли нескольких крупных международных компаний. Методы, которые использует Greenpeace, мне не нравятся", - отметил Иванов.