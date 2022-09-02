Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Сергею Иванову не нравятся методы Greеnpeace

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на форуме "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке, что скептически относится к деятельности Greеnpeace.

"Я весьма скептически отношусь к деятельности Greеnpeace, и не потому что эта организация не в России находится. Да, есть российский филиал, но это марионетка большого Greеnpeace", - сказал он.

По его словам, бюджет Greеnpeace составляет примерно $5 млрд, и основные спонсоры - это крупные транснациональные компании.

"Экология сегодня часто используется для решения задач, не имеющих к экологии никакого отношения. Либо это политические задачи, либо это задачи экономические, связанные с интересами одной ли нескольких крупных международных компаний. Методы, которые использует Greenpeace, мне не нравятся", - отметил Иванов.

Greеnpeace Сергей Иванов Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом

Военная операция на Украине

Ограничения на полеты в аэропорты России продлены до 10 сентября

Минсельхоз еще не принял решение о запрете импорта ингредиентов для кондитеров

Минсельхоз еще не принял решение о запрете импорта ингредиентов для кондитеров

Чистые убытки российских банков в I полугодии составили 1,5 трлн рублей

Что случилось этой ночью: пятница, 2 сентября

Что произошло за день: четверг, 1 сентября

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен
Военная операция на Украине

Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине

Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на два часа

Минцифры предложило отзыв согласия на обработку персональных данных через Госуслуги

Минцифры предложило отзыв согласия на обработку персональных данных через Госуслуги
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });