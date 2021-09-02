Сергей Иванов обвинил экологов во вранье в ситуации с "красным приливом" на Камчатке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В казусе с цветением водорослей, вызвавшем год назад массовую гибель морских организмов у берегов Камчатки, экологи допустили фальсификацию фактов и явное мошенничество, что непозволительно, заявил спецпредствитель президента по экологии Сергей Иванов.

"Уважаемая все известная компания "Гринпис" приносит много пользы. Критикует, иногда справедливо, иногда сосем несправедливо, экологическое направление политики РФ. Извините, иногда идет на прямые фальсификации, не брезгует этим", - сказал он на сессии "Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Дальнего Востока".

В качестве примера он напомнил о "красном приливе" на Камчатке, который в "Гринписе" сначала связали с вредными выбросами.

"Сразу же, кошмар, склад ракетного топлива потек в Тихий океан. Нет не склад, а удобрения, брошенные еще Советским Союзом. Взяли космическую съемку, нарисовали желтое пятно и пытались доказать, что это все рукотворно. А это просто цвели водоросли, это и раньше было в 1946 году, когда Минприроды стало копаться в этой истории. А шуму был на весь мир", - отметил чиновник.

Он призвал экологов избегать преждевременных выводов и попыток заработать на них.

"На берегу Камчатки попытки собирать деньги с людей за ликвидацию "страшной экологической катастрофы". Было такое? Было! Это уже чистая коммерция на грани преступления - мошенничество. Это называется мошенничество, которым занимался "Гринпис" на Камчатке. При все уважении, необходимо критиковать. На то и щука в пруду, чтобы карась не дремал", - заметил он.

Жители Камчатки и серферы в конце сентября 2020 года стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Они отмечали изменение цвета воды, массовую гибель морских животных, жаловались на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

В качестве одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый красный прилив - опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины. Версия об утечке вредных веществ с военных полигонов не подтвердилась.

Позднее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели морских животных стали природные факторы - воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.