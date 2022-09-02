Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

С-400 заступили на дежурство в Приморье и Хабаровском крае в рамках учений "Восток-2022"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство в Хабаровском и Приморском краях в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"В целях проверки готовности подразделений отразить воздушное нападение с расчетами С-400 проведена тренировка по отражению авиационного удара условного противника", - говорится в сообщении.

"Электронными пусками ракет расчетами ЗРС были поражены все воздушные цели, вошедшие в зону поражения", - информирует ведомство.

ЗРС С-400 "Триумф" (концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. По официальным данным, система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

В базовый состав С-400 помимо зенитных ракет входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения. Для развертывания С-400 в боевое положение необходимо менее пяти минут.

Минобороны России ранее сообщило, что СКШУ "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. Отработка оборонительных и наступательных действий проводится на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учений совместные действия с войсками (силами) ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнёров. В том числе - Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщало Минобороны России.

Восток-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Air Liquide уйдет из России и передаст проекты менеджменту

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 50 952 человека

В России за сутки COVID-19 заболели 50 952 человека

Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли к июльским в 1,8 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли к июльским в 1,8 раза

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом
Военная операция на Украине

Ограничения на полеты в аэропорты России продлены до 10 сентября

Минсельхоз еще не принял решение о запрете импорта ингредиентов для кондитеров

Минсельхоз еще не принял решение о запрете импорта ингредиентов для кондитеров

Чистые убытки российских банков в I полугодии составили 1,5 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });