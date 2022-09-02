С-400 заступили на дежурство в Приморье и Хабаровском крае в рамках учений "Восток-2022"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство в Хабаровском и Приморском краях в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"В целях проверки готовности подразделений отразить воздушное нападение с расчетами С-400 проведена тренировка по отражению авиационного удара условного противника", - говорится в сообщении.

"Электронными пусками ракет расчетами ЗРС были поражены все воздушные цели, вошедшие в зону поражения", - информирует ведомство.

ЗРС С-400 "Триумф" (концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. По официальным данным, система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

В базовый состав С-400 помимо зенитных ракет входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения. Для развертывания С-400 в боевое положение необходимо менее пяти минут.

Минобороны России ранее сообщило, что СКШУ "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. Отработка оборонительных и наступательных действий проводится на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учений совместные действия с войсками (силами) ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнёров. В том числе - Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщало Минобороны России.