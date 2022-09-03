Военные РФ на Курилах отработали предотвращение высадки десанта на Кунашир и Итуруп

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отработали задачи по организации и ведению противодесантной обороны островов Курильской гряды в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"С началом СКШУ (учения - ИФ) подразделения армейского корпуса, дислоцированные на островах Кунашир и Итуруп, были подняты по тревоге и совершили марши на штатной технике на полигоны "Горячие ключи" и "Лагунное", где приступили к организации противодесантной обороны островов с применением беспилотной авиации и средств радиоэлектронной борьбы",- сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что расчеты 152-мм гаубичных артиллерийских орудий "Гиацинт" отрабатывали нанесение удара по предполагаемому месту высадки морского десанта "противника".

В Минобороны РФ также сообщили о проведении артиллерийских стрельб в Японском море боевыми кораблями Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Для поражения надводных целей были применены универсальные корабельные артиллерийские установки. Силы условного противника обозначала группа больших десантных кораблей ТОФ, фактически артиллерийская стрельба выполнялись по морскому щиту-мишени",- сообщили в российском военном ведомстве.

ВМФ России в ходе морской части учения представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в составе которого корабль управления "Маршал Крылов", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", большие десантные корабли "Ослябя", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также суда вспомогательного флота. От ВМС НОАК в учении задействован эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".

Ранее сообщалось, что всего в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Учение проходит с 1 по 7 сентября с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.