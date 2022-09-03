Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:09

Военные РФ на Курилах отработали предотвращение высадки десанта на Кунашир и Итуруп

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отработали задачи по организации и ведению противодесантной обороны островов Курильской гряды в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"С началом СКШУ (учения - ИФ) подразделения армейского корпуса, дислоцированные на островах Кунашир и Итуруп, были подняты по тревоге и совершили марши на штатной технике на полигоны "Горячие ключи" и "Лагунное", где приступили к организации противодесантной обороны островов с применением беспилотной авиации и средств радиоэлектронной борьбы",- сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что расчеты 152-мм гаубичных артиллерийских орудий "Гиацинт" отрабатывали нанесение удара по предполагаемому месту высадки морского десанта "противника".

В Минобороны РФ также сообщили о проведении артиллерийских стрельб в Японском море боевыми кораблями Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Для поражения надводных целей были применены универсальные корабельные артиллерийские установки. Силы условного противника обозначала группа больших десантных кораблей ТОФ, фактически артиллерийская стрельба выполнялись по морскому щиту-мишени",- сообщили в российском военном ведомстве.

ВМФ России в ходе морской части учения представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в составе которого корабль управления "Маршал Крылов", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", большие десантные корабли "Ослябя", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также суда вспомогательного флота. От ВМС НОАК в учении задействован эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".

Ранее сообщалось, что всего в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Учение проходит с 1 по 7 сентября с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Россия Восток-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст РФ признал иноагентом Андрея Макаревича

Что произошло за день: пятница, 2 сентября

Минкультуры предложило предусмотреть передачу экспонатов религиозным организациям

Татарстан возглавил рейтинг-2021 по развитию рынка газомоторного топлива

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

Минздрав спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года

Оренбургский суд отправил двоих в колонию за гибель людей от алкогольного суррогата

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

Льготное кредитование российских системообразующих компаний будет завершено

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });