Татарстан возглавил рейтинг-2021 по развитию рынка газомоторного топлива

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Татарстан по итогам 2021 года возглавил рейтинг регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива, сообщила пресс-служба ООО "Газпром газомоторное топливо".

Уровень развития рынка оценивается по шести показателям: объем потребления газомоторного топлива, развитость газозаправочной инфраструктуры, которая измеряется количеством станций на 100 тысяч автомобилей в регионе, эффективность использования газозаправочной инфраструктуры с учетом среднегодовой реализации на одну станцию, государственная поддержка рынка, динамика потребления газомоторного топлива относительно уровня 2020 года, доля автомобилей на природном газе от общего количества автомобилей в регионе.

Татарстан набрала 87,5 балла из 100 возможных. На втором месте Ростовская область (85,1 балла), на третьем - Петербург и Башкирия (по 78,1 балла).

В первую десятку рейтинга также вошли Краснодарский край, Нижегородская область, Пермский край, Кемеровская, Свердловская, Белгородская и Волгоградская области.

Что касается лидеров в отдельных показателях рейтинга, то по объему потребления газомоторного топлива и количеству автомобилей на природном газе первое место, как и годом ранее, занимает Ростовская область.

Лидером по развитости газозаправочной инфраструктуры в прошлом году стала Башкирия. "Подняться с пятого места сразу на первое Башкирия сумела благодаря активному вводу новых объектов. За 2021 год сеть увеличилась сразу на 17 станций. Новые станции за 2021 год появились в 60% регионов", - сообщила пресс-служба.

Рейтинг составляется ради объективной оценки уровня развития рынка газомоторного топлива в 72 регионах. Впервые он был подготовлен в 2021 году по результатам 2020 года, тогда в него вошли 70 регионов. В 2022 году составители рейтинга впервые оценили уровень развития рынка газомоторного топлива в Республике Крым - 22 место и Севастополе - 30 место.

13 регионов не вошли в рейтинг по причине низкого уровня газификации и отсутствия необходимой инфраструктуры.

"Газпром газомоторное топливо" - единый оператор "Газпрома" по развитию рынка газомоторного топлива. В настоящее время под управлением компании находятся 370 объектов газозаправочной инфраструктуры.