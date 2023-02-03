"АвтоВАЗ" предложил активнее субсидировать легковые газомоторные автомобили

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" предлагает установить отдельный лимит для легковых автомобилей в госпрограмме субсидирования техники на газомоторном топливе, сообщил на совещании по развитию рынка газомоторного топлива в Петербурге президент компании Максим Соколов.

"Мы предлагаем, чтобы внимание уделялось не только коммерческой технике на газомоторном топливе, но и сделать в этой субсидии отдельный лимит для легковых автомобилей. Поскольку их стоимость меньше, а объемы программы субсидирования выбираются грузовиками и автобусами на газомоторном топливе", - сказал он.

На этом же заседании замглавы Минпромторга Альберт Каримов с казал, что в 2023 году размер этой субсидии составит 2,7 млрд рублей.

По словам Соколова, "АвтоВАЗ" в январе 2023 года начал продажи Lada Granta на газомоторном топливе. В планах у компании на 2023 год - произвести 3 тысячи машин, но она готова к увеличению объемов производства минимум в 3 раза.

"Вопрос тут - исключительно в платежеспособном спросе, который обеспечивает программы по поддержке и субсидированию техники на газомоторном топливе", - сказал Соколов.

Президент "АвтоВАЗа" отдельно отметил, что скидка на автомобиль на газомоторном топливе составляет 115 тысяч рублей, но без этой скидки техника не пользуется спросом. Компания также предлагает увеличить финансирование программы господдержки, так как 2,7 млрд рублей в 2023 году будет "явно недостаточно".

"АвтоВАЗ" сейчас выпускает на заводе в Тольятти версии Lada Granta (производство было перезапущено в июне 2022 года после длительного простоя), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля соответственно) и Lada Niva Travel (с середины августа).

Весной этого года на тольяттинской площадке планируется запустить перенесенное из Ижевска производство Lada Vesta. На ижевском заводе автопроизводитель к концу года рассчитывает начать опытное производство моделей e-Largus. Во второй половине года компания также хочет при участии технологического партнера начать сборку автомобилей под брендом Lada на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2023 год составляет 401,6 тысячи автомобилей.

После ухода Renault из России акционерами "АвтоВАЗа" стали ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".